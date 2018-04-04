В настоящее время на территории Российской Федерации находятся 37 украинских дипломатов. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает РБК-Украина .

"Осталось 37 дипломатов (после последней высылки, - ред.). Сейчас мы подаем еще на согласование недостающее количество. В частности, я думаю, что речь будет идти о 13", - отметила представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал svodka.net, в пятницу, 30 марта, руководство Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее стало известно, что Украина решила присоединиться к США и Европе и выдровить из страны российских дипломатов .

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