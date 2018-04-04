После объявления голодовки внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко похудела на десять килограммов. Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала ее сестра Вера Савченко.

"Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет, – ей уже дали воду бутилированную, до того она пила из-под крана. Я передала ей лекарства: ношпу и капли для носа", – сказала она.

Вера Савченко добавила, что у депутата есть только вода и "маленькая радость" – сигареты.

Сестра депутата отметила, что видела ее 3 апреля. При встрече передала средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, потому что Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".

По словам Веры Севченко, Надежда не собирается прекращать голодовку.

Она заверила, что Савченко не принимает глюкозы, чая или кофе.

"Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", - сказала Вера.

Сестра также добавила, что первая половина дня Надежды в СИЗО проходит "более-менее радостно, а вторая половина дня тянется, потому что когда ты не ешь, то у тебя день увеличивается вдвое".

"Она уже узнала, куда помещают арестантов, если они в плохом состоянии. Это единственная клиника, близко от Троещины, которая принимает арестантов. Так она предупредила меня, что если что, то она будет перемещена туда, и чтобы я знала, где ее искать", - подытожила Вера Савченко.

22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.

23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.

31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира