В Киеве проходит вторая конференция с People Management - Sharethon 2018, передает корреспондент

SHARETHON 2018 проходит в несколько раундивСтратегичний, Практичный, Инновационный Интерактивный и другие.

"Задача SHARETHON 2018 - ознакомить владельцев бизнеса, генеральных директоров, директоров по персоналу и топ-менеджмент компаний с новыми управленческими трендами и тенденциями, и, самое главное, показать новые практические инструменты в сфере People Management", - подчеркнули организаторы мероприятия.

Напомним, между основных тем SHARETHON 2018:

- Глобальные тренды, тенденции и прогнозы рынка труда, трудовые миграции и, соответственно, новые вызовы для СЕО и HRD.

- Новые возможности и вызовы рынка труда Украины в условиях депопуляции и изменения традиционных моделей взаимоотношений между работодателем и работником.

- Бизнес, основанный на ценностях, где руководитель организации - ролевая модель и вдохновения для команды.

- Лидерство и лидеры в VUCA-мире: новые вызовы, изменение парадигмы.

- Традиционные гендерные корреляции на отечественном рынке труда и гендерные диспропорции на уровне высшего управленческого звена - возможности, вызовы, необходимость.

- развитие инновационного мышления и создания культуры инноваций в организации.

- Эффективность лидерских команд.

Участие в мероприятии принимают:

- глава региона Центральная Европа, Flying Tiger Copenhagen Nata Bachiashvili,

- президент Всеукраинской Ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник,

- председатель совета директоров, Beverage Trading Company Ольга Ивушкина,

- HR-директор Novus Елена Ступак,

- HR-директор Lantmännen Ukraine Наталья Винникова,

- HR-директор Ukrsibbank BNP Paribas Group Наталия Галунко,

- VP HR, GlobalLogiс Михаил Завылов,

- соучредитель, руководитель бизнес-направления Нousehold Biosphere Corporation Владислав Гуристримба,

- соучредитель и главный исполнительный директор, Silpo Voyage, Fozzy Group Валерий Власенко и другие.

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