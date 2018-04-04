Какие бы аргументы ни привели на пресс-конференции представители ВАР (Всеукраинский аграрный совет) Андрей Дикун и Михаил Соколов, это не сможет снять подозрений в их финансовой нечистоплотности и вернуть доверие аграриев.

Такое мнение высказали эксперты, комментируя анонсированную ВАР пресс-конференцию.

«Использование привлекаемых от доноров средств – это априори очень чувствительная тема, особенно для датируемых организаций. Ведь стоит ей однажды оказаться уличенной в финансовой нечистоплотности, и тут же она утрачивает доверие со стороны доноров. А вернуть его, как правило, очень сложно. И в данном случае факты были слишком красноречивы» — отметил глава общественной организации «Фінансова грамота» Михаил Стрельников.

Ранее Всеукраинский аграрный совет обратился к фермерам с призывом поучаствовать в сборе средств и представил цены в 3 раза превышающие прайсы телеканалов, что вызвало значительное недовольство со стороны аграриев.

«Цифры, которые анонсировал ВАР при сборе средств на медиа-кампанию по освещению забастовки, указывают либо на умышленное завышение реальных прайсовых цен, которые есть в открытом доступе, либо говорят о намерении разместить «джинсу», что по сути является коррупцией. Ни тот, ни другой вариант не делает им чести» — так прокомментировал ситуацию медиа-эксперт Владимир Рубцов.

Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Всеукраинский аграрный совет организовал вайбер-группы по областям Украины собирая деньги на протесты.

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