Пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в
трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер
отметила, что силы и средства в районе Станицы Луганской удастся
развести при условии отсутствия стрельбы на этом участке. Последняя
попытка провести разведение сил и средств в районе Станицы
Луганской была 1 апреля Фото: деревня Луганская Украина / Facebook
"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может
состояться 10 апреля – при отсутствии стрельбы на этом участке", –
отметила она.Олифер добавила, что в ходе заседания обсуждался также
ремонт мостового перехода в этом поселке. Ключевыми в
этом вопросе являются гарантии безопасности для ремонтных бригад,
написала пресс-секретарь.
https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1626164000837029
Последняя попытка провести разведение сил и средств в районе
Станицы Луганской была 1 апреля. В Совместном центре по
контролю и координации заявили, что боевики снова сорвали
разведение.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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