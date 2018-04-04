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Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - Олифер
04.04.2018 17:47
Пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что силы и средства в районе Станицы Луганской удастся развести при условии отсутствия стрельбы на этом участке. Последняя попытка провести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской была 1 апреля Фото: деревня Луганская Украина / Facebook "Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля – при отсутствии стрельбы на этом участке", – отметила она.Олифер добавила, что в ходе заседания обсуждался также ремонт мостового перехода в этом поселке.  Ключевыми в этом вопросе являются гарантии безопасности для ремонтных бригад, написала пресс-секретарь.
https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1626164000837029
Последняя попытка провести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской была 1 апреля. В Совместном центре по контролю и координации заявили, что боевики снова сорвали разведение.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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