Латвийский Rietumu banka сокращает обслуживание нерезидентов из-за ужесточения требований регуляторов

Латвийский Rietumu banka, входящий в топ-5 банков республики, в течение двух месяцев прекратит сотрудничество с двумя третями всех иностранных корпоративных клиентов в связи с ужесточением регуляторных требований, говорится в годовом отчете банка.

"19 марта 2018 года банк принял решение переклассифицировать более 4 тыс. корпоративных клиентов из категории высокого риска в категорию запрещенного риска. Категория запрещенного риска означает, что банк должен в течение двух месяцев прекратить отношения с такими клиентами", - говорится в годовом отчете банка.

Эти клиенты составляют примерно две трети всех корпоративных иностранных клиентов банка. Большинство из них зарегистрировано за пределами стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, 19 марта банк также решил не начинать деловые отношения с новыми клиентами, зарегистрированными вне ЕС или ОЭСР.

Ранее, 13 марта, Rietumu banka решил конвертировать в евро все долларовые счета клиентов.

В 2018 году и в последующие годы в стратегию Rietumu banka планируется внести существенные изменения. Разработку новой стратегии планируется закончить к июню 2018 года.

Руководство Rietumu banka уверено, что эти меры обеспечат долгосрочное устойчивое развитие, доходность и успешную деятельность банка и его группы.

Чистая прибыль Rietumu banka в 2017 году составила 33,034 млн евро - в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году. Чистая прибыль банковской группы сократилась в 2,5 раза - до 33,494 млн евро.

Активы кредитной организации снизились на 13,5% - до 2,999 млрд евро. Объем денежных средств на расчетных счетах и во вкладах уменьшился на 14,7% - до 2,34 млрд евро.

По объему активов Rietumu banka по итогам 2017 года занимал 5-е место между 24 действовавших в Латвии банков. Его крупнейшие владельцы - ООО Esterkin Family Investments (33,12%), мальтийская Boswell (International) Consulting Limited (33,11%), ООО Suharenko Family Investments (17,34%).

Ранее 7-й по размеру активов латвийский банк - Norvik banka, подконтрольный российскому бизнесмену Григорию Гусельникову, заявил, что планируемое введение новых регуляторных требований будет помогать полному переформатированию международных услуг банка, что приведет к уменьшению количества клиентов-нерезидентов.

Как сообщалось, Комиссия по рынку финансов и капитала, Минфин, Латвийская ассоциация коммерческих банков и неправительственные организации в марте согласовали план, главная цель которого - значительно снизить удельный вес рискованных клиентов в банковском секторе.

В частности, предполагается запретить местным банкам работать с компаниями-"пустышками".

Ранее министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола пообещала принять меры для снижения доли иностранных депозитов в банковской системе Латвии, чтобы избежать обвинений со стороны ЕС и США в отмывании денег и нарушении санкций против КНДР.

В интервью Financial Times глава латвийского Минфина заявила, что доля вкладов иностранцев в банках страны в ближайшие шесть месяцев снизится с 34% до 5%. Деньги на счетах в латвийских банках часто держат граждане РФ и других государств постсоветского пространства.

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее отмечало, что в латвийской банковской системе деятельность Rietumu banka, Norvik banka, а также ABLV Bank (в настоящее время находится в процессе ликвидации) в наибольшей степени основана на вкладах нерезидентов, следовательно эти банки наиболее уязвимы.

Так, вклады жителей стран СНГ в ABLV Bank на 30 июня 2017 года составляли 83,9% их общей суммы. У Rietumu banka на конец 2016 года 62% всех кредитов было выдано кредитополучателям в странах, не входящих в ОЭСР, что, по мнению Moody's, предполагает большой объем вкладов нерезидентов. У Norvik banka сумма вкладов нерезидентов из стран, не входящих в ОЭСР, в конце 2016 года составляла 57,8%, в том числе 25,3% - вклады резидентов России.