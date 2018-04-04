"Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят, и готовы действовать"

"Дело Савченко-Рубана - не первая ситуация за последние месяцы. Первая случилась с бандой под руководством Лабутина (бывшим главой "Укрспирта"), который был недавно по нашему ордеру задержан в Румынии. У него схема была аналогичная - бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся с несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, примут от каждой фракции по одиозного депутата (практически цитирую их разговор), выведут на площадь Конституции и там расстреляют. После этого - попросят поддержки украинского народа. Параллельно план валы подорвать мой автомобиль снарядом от пушки Гиацинт, купленного за 100 тысяч долларов - потому что тот, кто им может помешать "ездит на бронированной машине". А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух военных частей, дислоцирующихся под Киевом, по несколько миллионов долларов - о чем вели с ними переговоры" , - рассказал Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" .

"Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят, и готовы действовать" , - отметил министр.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео как Надежда Савченко обсуждает теракты в центре Киева.