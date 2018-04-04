Из 70 тысяч милиционеров, которые проходили аттестацию для службы в полиции, уволены 5257 человек и примерно столько же понижено в должности, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков заявил, что МВД не скрывает фактов "крышевания" Фото: mvs.gov.ua "Впервые МВД не скрывает такие факты. Из 70 тысяч проходивших аттестацию милиционеров, уволены 5257, еще почти столько же понижено в должности. Новый департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти четыре тысячи уголовных дел, под тысячу уже направлены в суд", – сказал он.Министр предполагает, что "с такой интенсивностью" процесс продолжится еще один или два года, после чего "пойдет на спад"."Безупречной полиции нет нигде в мире – это тоже надо понимать. Я стараюсь, чтобы украинская полиция стала не безупречной из фантастического будущего, а надежной для каждого – той, кому вы непременно доверяете, и так будет, пусть путь этот и непрост, и долог", – заявил Аваков.В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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