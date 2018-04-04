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Аваков: Безупречной полиции нет нигде в мире
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04.04.2018 17:55
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Из 70 тысяч милиционеров, которые проходили аттестацию для службы в
полиции, уволены 5257 человек и примерно столько же понижено в
должности, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Аваков заявил, что МВД не скрывает фактов "крышевания" Фото:
mvs.gov.ua "Впервые МВД не скрывает такие факты. Из 70 тысяч
проходивших аттестацию милиционеров, уволены 5257, еще почти
столько же понижено в должности. Новый департамент внутренней
безопасности за два года работы оформил почти четыре тысячи
уголовных дел, под тысячу уже направлены в суд", – сказал
он.Министр предполагает, что "с такой интенсивностью" процесс
продолжится еще один или два года, после чего "пойдет на
спад"."Безупречной полиции нет нигде в мире – это тоже надо
понимать. Я стараюсь, чтобы украинская полиция стала не безупречной
из фантастического будущего, а надежной для каждого – той,
кому вы непременно доверяете, и так будет, пусть путь этот и
непрост, и долог", – заявил Аваков.В Украине в 2015 году
стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада
приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года
он вступил в силу: в Украине была официально создана
Национальная полиция и ликвидирована милиция.
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