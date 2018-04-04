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Вагітна Світлана Лобода показала животик у напівпрозорій сукні (ФОТО)
04.04.2018 17:57
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Відома співачка Світлана Лобода зовсім скоро вдруге стане мамою: подейкують, що батьком малюка став Тілль Ліндеман, відомий німецький рок-співак, втім, ні музикант, ні Лобода стосунки не підтверджують.

Зараз зірка разом з донькою Євангеліною перебуває у Лос-Анджелесі, де очікує пологи, і час від часу ділиться з шанувальниками світлинами з розкішного маєтку.

"Кращі світові дизайнери допомагають мені створювати сяючі образи для наших з вами зустрічей", - підписала Світлана фото, на якому вона позує у напівпрозорій сукні.

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