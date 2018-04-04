Украина в I кв. нарастила экспорт ЖРС на 6,6%, резко сократив импорт

Горнорудные предприятия Украины в январе-марте 2018 года увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9 млн 4,870 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины (ГФС) в среду, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 4,5% - до $700,842 млн.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Словакию (15,81% поставок в денежном выражении), Китай (15,93%), Польшу (14,55%).

Импорт ЖРС в Украину в январе-марте-2018 составил 9,006 тыс. тонн, что на 95,5% ниже, чем за подобный период 2017 года. В марте ввоз не осуществлялся. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился на 97,3% - до $573 тыс.

Импорт ЖРС осуществлялся из России (99,83% поставок) и Австрии (0,17%).

Как сообщалось, ГОКи Украины в 2017 году сократили экспорт ЖРС в натуральном выражении на 4,6% по сравнению с 2016 годом – до 37 млн 409,021 тыс. тонн, валютная выручка возросла на 41,6% - до $2 млрд 588,152 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (27,83% поставок в денежном выражении), Словакию (12,06%) и Австрию (11,28%).

Импорт ЖРС в 2017 году составил 296,561 тыс. тонн, что в шесть раз ниже объемов 2016 года. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился в 2,6 раза - до $29,375 млн. Импорт ЖРС осуществлялся, в основном, из России (99,63% поставок).