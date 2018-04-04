Позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает .

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", - рассказала Зеркаль.

Также Зеркаль сообщила, что с 2014 года Украина и Россия прекратили или разорвали 44 договора.

Как сообщал 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Ранее Зеркаль заявила, что в Украине все еще осталось 66 российских дипломатов, а в России 37 украинских.

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