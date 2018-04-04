Автозаправки в марте снизили цены на топливо в среднем на 20-30 копеек. Больше только подешевел автогаз.

По словам экспертов, потенциал к снижению цен в марте был в несколько раз больше, передает со ссылкой на .

В апреле стартуют полевые работы, украинцы начнут больше ездить. Это означает, что спрос на топливо вырастет в разы, передает "Сегодня".

Цены на топливо начали падать еще в феврале. Тогда гривна укрепилась к доллару, а стоимость нефтепродуктов на границе начала снижаться. Сегодня заправить полный бак машины на 48 литров дешевле на 10-20%, чем в начале марта. Заправка полного бака бензином А-95 + подешевела на 17,76 грн. А-95 - на 4,32 грн, А-92-м выгоднее на 10,08 грн, дизтопливо - 12,96 грн.

"Ситуация на рынке была стабильной. Кроме того, что цена на нефть держалась, курс валют тоже был более или менее на одном уровне. Это и дало стабильные цены", - говорит Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

По прогнозам эксперта Геннадия Рябцева, потенциал к снижению цен сократится до нуля. Далее все будет зависеть от курса гривны. Если национальная валюта ослабнет хотя бы немного, тогда трейдеры отреагируют повышением цен. При этом полевые работы уже давно не влияют на цены топлива. Аграрии подписывают прямые договора на поставку топлива непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами. Малые аграрные предприятия - на розничном рынке. Но есть риск со стороны белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Их остановка на плановый ремонт заставит трейдеров ориентироваться на польский и литовский бензин. Так было в прошлом году. Это может стать причиной подорожания топлива в апреле. Но такая ситуация может возникнуть в компаниях, которые не подписали контракты о поставках фиксированных объемов топлива в течение года.

В ближайшие недели цена на бензин и дизтопливо не изменится.

Ранее водителей предупреждали о стремительном росте цен на топливо. Нефть быстро дорожала. Через перевыполнение планов по сдерживанию производства нефти.

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