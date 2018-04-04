Швеция также предупредила участников гражданских морских перевозок и заявила, что могут быть задержки и нарушения гражданского воздушного движения.

Россия проводит ракетные стрельбы с боевыми зарядами в Балтийском море. Это вызвало серьезную обеспокоенность Латвии, государства-участника НАТО, информирует svodka.net.

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Из-за учений Латвия была вынуждена страну частично закрыть коммерческое воздушное пространство для полетов. Об этом говорится в заявлении латвийского правительства.

Как заявило Министерство обороны России, Балтийский флот, базирующийся в Калининграде, готовится к регулярным учениям в Балтийском море, включающим тренировки в режиме реального времени, для отработки ударов по воздушным и морским целям.

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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис назвал учения «демонстрацией силы».

По словам чиновников, учения проводятся в исключительной экономической зоне Латвии, в районе моря, за пределами территориальных вод Латвии, где у Латвии есть особые экономические права, а также на запад в Балтийском море. Рига закрыла часть своего воздушного пространства на три дня учений.

Швеция также предупредила участников гражданских морских перевозок и заявила, что могут быть задержки и нарушения гражданского воздушного движения.

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Шведское транспортное агентство определило так называемую временную зону безопасности на юге Балтийского моря, перенаправив воздушное и морское движение.

Испытания ракет и военные учения следуют за массовыми военными играми, которые Россия провела в сентябре прошлого года от Балтики до Черного моря. Учения вызвали обеспокоенность Запада из-за их масштаба, масштабов и того, что, по словам НАТО, было названо «непрозрачностью учений». В НАТО опасаются, что любая авария с участием оружия или гражданского корабля или самолета может спровоцировать более широкий конфликт.

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