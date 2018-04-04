После объявления пасхального перемирия на Донбассе полного режима тишина достичь не удалось, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик. Сайдик: С 30 марта число случаев нарушений режима прекращения огня значительно снизилось Фото: ЕРА В ходе сегодняшнего раунда переговоров в Минске Сайдик заявил, что достигнуть полного режима тишины во время пасхального перемирия на Донбассе не удалось"С 30 марта число случаев нарушений режима прекращения огня значительно снизилось. Однако полного режима тишины не удалось достичь", – подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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