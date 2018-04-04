В Российской Федерации все еще осталось 37 украинских дипломатов. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которой не хватает", - сказала Зеркаль.

Также Зеркаль сообщила, что с 2014 года Украина и Россия прекратили или разорвали 44 договора.

Как сообщал 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Ранее Зеркаль заявила, что в Украине все еще осталось 66 российских дипломатов.

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