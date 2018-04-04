Украина готова к передаче 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных, которые на данный момент находятся в тюрьмах РФ. Об этом в своем Facebook заявила первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко.

"Во время заседания гуманитарного группы в Минске и на ТКГ украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинский политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Скажу так: мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала она.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира