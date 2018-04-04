Украина за 3 месяца нарастила экспорт металлолома в 3,6 раза

Украинские предприятия в январе-марте 2018 года увеличили экспорт лома черных металлов в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 140,116 тыс. тонн (за январь-март-2017 - 38,671 тыс. тонн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины (ГФС) в среду, экспорт металлолома в денежном выражении возрос в 4,1 раза - до $47,788 ($11,548 млн в январе-марте-2017).

В марте экспортировано 53,668 тыс. тонн лома, в феврале - 52,634 тыс. тонн, в январе - 33,814 тыс. тонн.

При этом в январе-марте текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 28,6% по сравнению с январем-мартом-2017 - до 11,214 тыс. тонн (за январь-март-2017 - 8,720 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос на 42,2%, до $9,203 млн.

Ввоз металлолома в первом квартале осуществлялся в основном из Турции (75,43% поставок в денежном выражении), РФ (21,55%) и Словакии (1,78%); экспорт - в Молдову (75,96%), Турцию (22,61%) и Нидерланды (0,81%).

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-марте импортировали РФ 140 тонн продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на $46 тыс. в то время как в январе-марте-2017 - 980 тонн на $262 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом - до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $121,298 млн, импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,7 раза, до $25,611 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся в основном из Турции (88,03% поставок в денежном выражении), Молдовы (3,16%), Словакии (1,8%), экспорт - в Молдову (53,56%), Турцию (42,73%), Болгарию (1,79%).

В 2017 году метпредприятия Украины сократили импорт ГБЖ на 94,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,376 тыс. тонн, в денежном выражении ввоз снизился на 91,6% - до $649 тыс. Все поставки осуществлялись из России. Украина не осуществляет экспорт и реэкспорт ГБЖ. В СНГ крупнейшим производителем товарного ГБЖ является Лебединский горно-обогатительный комбинат (РФ).