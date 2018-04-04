Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что относительно обмена пленными Украина ожидает ответа от России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников Фото: rada.gov.ua в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко."Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", – написала Геращенко.Она отметила, что ключевыми в Минске были вопросы "безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников". "Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", – написала Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1673669409387532 2 апреля Геращенко заявляла, что украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, чтобы освободить украинских политзаключенных в РФ.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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