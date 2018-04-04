Полицейские рассказали, что пострадавшим в результате избиения неизвестных в ночь на 4 апреля на Борщаговке в Киеве оказался продюсер проекта "Главная тема" на канале "Украина" Владимир Коваленко. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Уточняется, что после нападения Коваленко вернулся в офис телеканала. Там ему оказали необходимую помощь и вызвали скорую. В больнице у пострадавшего выявили множественные гематомы, также ему зашили раны. На данный момент он находится дома в удовлетворительном состоянии.

Как рассказали в полиции, злоумышленники были задержаны примерно через час после происшествия. Их доставили в Святошинское управление полиции для выяснения обстоятельств и анкетных данных. По факту ночного инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, ночью в среду, 4 апреля, группа молодых людей в Киеве совершила сразу два преступления.

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