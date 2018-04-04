Из-за повышения уровня воды в реке Дунай на поверхность поднялась мина времен Первой мировой войны. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Измаил Андрей Абрамченко, передает

"Подъем воды в реке Дунай привел к тому, что 3 апреля на сотом километре реки со дна поднялась и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена ​​на вооружение в годы Первой мировой войны. Сразу же была обеспечена охрана территории вокруг мины", - написал А.Абрамченко.

По его словам, сегодня около 18:00 часов начнется транспортировка мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся формирование зоны безопасности.

Напомним, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

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