До выборов президента осталось меньше года. Пока подготовка к президентской гонке в команде Петра Порошенко проходит на фоне неопределенности, кто будет в числе политических союзников главы государства на следующих выборах, в каком формате БПП пойдет на выборы в Раду осенью 2019 года, и будет ли вообще Порошенко баллотироваться в президенты.

Сейчас же, говорят собеседники издания в окружении президента, на Банковой рассматривают три глобальных сценария развития событий в связи с подготовкой к предстоящим выборам, пишет со ссылкой на .

Во властных кабинетах со средины 2017 года велись переговоры об объединении правящих партий - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Цель - совместная работа на победу единого кандидата в президенты от власти - Петра Порошенко, и дальнейшего похода на выборы в Раду осенью 2019 года под флагом единой политической силы. Согласно рамочной концепции, в новый политический проект должен был войти и мэр со своей группой "УДАР", и премьер-министр Владимир Гройсман, который в последнее время пытается позиционировать себя самостоятельным политическим игроком.

Несколько недель назад, как уже писало , переговоры о создании общего проекта в очередной раз зашли в тупик. Источники и в окружении Порошенко, и в руководстве "Народного фронта" сообщили, что от объединения отказался премьер Владимир Гройсман. "Сам "фронт", без Гройсмана, нам не интересен. Зачем нам прибавлять себе их негатив?", - рассказывал изданию собеседник в команде президента. Скептически шансы создания единой политической силы оценивают и собеседники издания в НФ, но допускают: если и объединение произойдет, то только ближе к президентским выборам. Нежелание Гройсмана участвовать в объединенном политическом проекте продиктовано собственными политическими амбициями, считают в команде Порошенко.

Сейчас в обоих ключевых политических силах говорят о том, что вопрос объединения в единую партию пока не актуален, а в качестве альтернативного варианта может быть согласование кандидатов в мажоритарных округах.

По информации , в последнюю неделю Гройсман смягчил свою позицию и заверил Порошенко, что готов поддерживать его и агитировать за него на выборах главы государства, после чего идти на парламентские выборы осенью 2019-го в рядах президентской партии. Для Порошенко это не только бы означало наличие вип-агитаторов в лице правительства в президентской гонке, но и отсутствие риска разобщения "провластного" электората. Однако на Банковой в слова премьера верят слабо, рассказывает один из источников издания в президентской команде. "Нет доверия. Есть вероятность того, что после президентских он начнет играть свою игру и пойдет на выборы отдельным проектом, который он сейчас проговаривает с Парубием. Для него ведь сейчас ключевое - досидеть до президентских выборов, чтобы не было досрочных, и чтобы его не сняли до президентских. Потому что если снимут, то это ударит по его шансам на выборах в Раду в 2019-м со своей партией", - говорит собеседник в окружении Порошенко.

Другой источник в Администрации президента утверждает, что доверие к премьеру может укрепить, например, вхождение Гройсмана в состав избирательного штаба. А еще правительство не должно мешать Порошенко "перерезать ленточки", открывая новые объекты по стране.

Пока же, по информации издания, в преддверии президентской избирательной кампании в команде Порошенко решают кадровые вопросы в регионах путем замены глав областных государственных администраций. По процедуре, после представления президента, одобрить кандидатуру того или иного главы облгосадминистрации должен . Так, 23 марта представил нового главу Волынской Александра Савченко, кандидатура которого, по словам источника в АП, блокировалась на утверждении в Кабмине в течение нескольких недель. Кроме того, утверждает собеседник издания, в ближайшее время ожидается замена главы Хмельницкой , но и его кандидатура также пока зависла в правительстве.

Вместе с тем источники на Банковой говорят: пойдет ли на президентские выборы, будет решено осенью. "Он не будет баллотироваться, если будет картина аналогичная с его 5% на выборах в 2010-м. Он пришел из бизнеса и ему есть куда уйти. За власть он не держится", - утверждает один из собеседников издания в близком окружении Порошенко.

По информации издания, сейчас на Банковой рассматривают три возможных сценария развития событий в связи с грядущими выборами - и президентскими, и парламентскими.

Первый сценарий - отставка Кабинета министров во главе с Гройсманом, которые в середине апреля должны выступить с годовым отчетом правительства в . Такой сценарий просчитывается на случай, если стороны не достигнут консенсуса по поводу ближайшего совместного политического будущего. "Идти на президентские выборы, не имея премьера и министров в качестве вип-агитаторов - нелогично", - говорит один из источников издания, но отмечает, что на сегодняшний день голосов за отставку Гройсмана нет.

Еще более скептично возможность отставки нынешнего премьер-министра оценивают в "Народном фронте", с лидерами которого у Гройсмана сложился отличный разговор. "Гройсман может спокойно приходить с отчетом в Раду. Ему есть что рассказать, много положительного было сделано. В зале у него есть поддержка", - рассказал изданию один из опрошенных "фронтовиков". При этом, по словам представителей НФ, на последнем заседании фракции руководитель этой партии в очередной раз выступил в поддержку Гройсмана и сказал, что "Фронт" не даст правительство в обиду. "Вообще сказал не торопиться. Многие стали задавать ему вопросы – а что мы делаем дальше, как готовимся к выборам, и так далее. Он сказал – не надо никуда спешить, украинская политика такая штука, что за месяц все изменится, и дальше в таком же духе", - говорит собеседник в НФ.

К тому же, признают в президентской команде, помимо голосов за отставку, есть еще одна проблема - найти и назначить замену Гройсману. "Пока заменой может стать лишь кто-то из четырех. - его поддержит "Народный фронт". - под которого крайне сложно собрать голоса в силу его нажитых неприятелей из-за представлений на нардепов. И Омелян либо Коболев - проамериканские", - перечислил собеседник . В то же время, источники в команде Турчинова утверждают, что вопрос отставки Гройсмана пока является "голой идеей", и никакой определенности и концепции нет. Хотя еще в февраля также обсуждался вариант отставки Гройсмана без отставки правительства - тогда появляется исполняющий обязанности премьера, которого не нужно утверждать в зале. Среди возможных и.о. называли Степана Кубива и Геннадия Зубко.

Второй сценарий - заполнение вакантных должностей министров и ряд точечных ротаций в правительстве. В целом, такой вариант, проговаривающийся в АП, предусматривает пять кадровых изменений в Кабмине. Прежде только, назначение министра агропромышленного комплекса, министра информационной политики и министра здравоохранения.

Кроме того, говорят собеседники издания и в БПП, и в НФ, увольнение грозит и министру финансов Александру Данилюку. "Он обзавелся конфликтами и с Гройсманом, и с , и с частью АП", - пояснил изданию один из "фронтовиков". Изменения могут коснуться также Степана Кубива, который сейчас занимает должность первого вице-премьер-министра и министра экономического развития и торговли. "Рассматривается вариант, чтобы разделить эти должности и назначить отдельно министра экономического развития и торговли. У Кубива как первого вице-премьера много времени занимают международные командировки и т.д. Все-таки нужно, чтобы кто-то занимался исключительно экономикой", - рассказал источник издания в окружении президента.

Наряду с этим во "Фронте" допускают, что отставка может грозить и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. "Позиция фракции в этом вопросе не единогласна. Часть фракции действительно хочет его увольнения", - говорит один из нардепов в НФ. Еще больше отставки Омеляна хочет премьер Гройсман, утверждают собеседники в обеих фракциях большинства. В то же время в президентской фракции увольнение Омеляна в ближайшей перспективе оценивают, как маловероятное.

Второй сценарий, отмечают источники на Банковой, возможен, если президентской команде и премьеру Гройсману удастся договориться о совместной работе на результат во время президентской гонки и совместном походе на выборы в осенью 2019 года.

Третий сценарий, который активно рассматривался частью окружения Порошенко, но практически полностью утрачивает актуальность - пойти на досрочные парламентские выборы. "Запад крайне негативно относится к идее с досрочными выборами. Тем более, что лидеры "Народного фронта" обошли послов и рассказали о катастрофических последствиях перевыборов", - говорит один из членов президентской команды.

"Тема досрочных выборов уже закрыта. Никаких досрочных уже не будет", - заверяет один из "фронтовиков". "О том, что вопрос перевыборов снят свидетельствуют даже заказы на размещение наружной рекламы. Такие заказы делаются заранее. Пока заказы сделаны на сентябрь - судя по всему, на президентские", - поясняет еще один нардеп из НФ. При этом в случае досрочных выборов никаких перестановок в правительстве уже не состоится, прогнозируют в БПП.

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