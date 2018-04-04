В сети появился рассказ сотрудников СРЗ «Южный Севастополь» о поездке на встречу к президенту России Владимиру Путину в Москву, чтобы пожаловаться на жизнь в оккупированном полуострове.

Рассказ был опубликован на сайте primechaniya.ru, информирует svodka.net.

По словам свидетелей, автобус с людьми из Севастополя 3 раза останавливала полиция якобы для проверки документов, которая по неизвестным причинам затягивалась на длительное время. Позже автобус отпускали, а затем снова останавливали. На въезде в аэропорт Симферополя полиция запретила людям проехать дальше.

После такого отношения полиции, люди начали опасаться за свою безопасность.

«Один из нас взял внучку четырехлетнюю, чтобы она столицу посмотрела. А к нас так отнеслись, будто мы террористы или преступники. Ну какие мы преступники? Мы к президенту едем!» — рассказывают работники предприятия.

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В итоге билеты работников на самолет в Москву «сгорели». Но им удалось взять новые в кассе. В Москве людей все же приняли в администрации президента, но на встречу с Путиным не пустили.

В сети данная история вызвала только насмешки.