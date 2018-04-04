|В Ивано-Франковске провели акцию за запрет гомосексуализма
|04.04.2018 18:16
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"Наша главная лозунг - в Украине должна быть христианская семья, то есть союз мужчины и женщины"В среду, 4 апреля, в Ивано-Франковске состоялась акция "Мы за семейные ценности".
Фото: gk-press.if.ua
Активисты выступают за то, чтобы внести изменения в Конституцию и другие законы, которые позволят узаконить однополые браки и другие ЛГБТ-инициативы, а также удаления петиции к Президенту, что является нарушением прав украинцев, пишет "Галицкий Корреспондент".
"У нас будет мирная молитвенная акция по пропаганде гомосексуализма. Мы за семейные ценности", - говорит Мирослав Возняк, заместитель председателя ОО "Христианское движение за жизнь".
Ранее происходили Марши за жизнь и семейные ценности, а сейчас устроили акцию, поскольку считают, что нарушаются права людей.
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"Наш главный лозунг - в Украине должна быть христианская семья, то есть союз мужчины и женщины", - рассказывает Ярослав Дубас, председатель ОО "Христианское движение за жизнь". Он отмечает, что в Украине катастрофическая демографическая ситуация, а также проблема с абортами.
"Мы хотели бы, чтобы вопросы семьи также выносились на всенародный референдум", - отмечает он.
Напомним, что 19 марта в магазине "Е" в Ивано-Франковске должна была состояться лекция-дискуссия "Поговорим о феминитиве", однако ее сорвали совершенно настроенные активисты.
Добавим, что Ивано-Франковский городской совет принял обращение к руководству Украины с требованием законодательно запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью.