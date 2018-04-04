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Союз подозреваемой в подготовке террористического акта нардепа
Надежды Савченко и "Батьківщини" был "ситуативной смычкой", любые
попытки связать их могут только положительно повлиять на
президентский рейтинг лидера этой политсилы Юлии Тимошенко, считает
журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
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Гордон: Юлия Владимировна – удивительный феномен: она молчит,
а рейтинг растет Фото: Gordonua.com "Не будем забывать, что партия
Юлии Тимошенко с большим трудом прошла в этот парламент, имея в
списке под номер один Надежду Савченко. Но никакой связи между
Тимошенко и Савченко (я это точно знаю!) не было. Это была
ситуативная смычка, которая так же быстро распалась, как и
связалась. И уж на Юлию Тимошенко выходить?! Это будет очень
смешно. На нее уже столько раз выходили! Она такой закаленный к
этим выходам воин, что один раз больше, один раз меньше – это
ничего не изменит, разве что увеличит ее рейтинг", –
предположил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".Журналист
обратил внимание, что Тимошенко практически не появляется в
публичном пространстве, но ее рейтинг продолжает расти. "И
следовательно как только в отношении Тимошенко начнутся даже не
репрессии, а поползновения к репрессиям, рейтинг Юлии Владимировны
пойдет еще выше. Ее нигде нет, она практические нигде не
появляется, ничего не комментирует, никуда не вмешивается, сидит
себе в Раде, а рейтинг неуклонно растет. Это же какой власти надо
быть беспомощной и неудавшейся, чтобы твой основной соперник вышел
спокойно вперед даже без всяких слов", – сказал
Гордон.Тимошенко даже могло бы быть выгодно, если бы власти начали
на нее давление, продолжил он."Юлии Владимировне мои похвалы сто
лет не нужны, и мне сто лет не нужно ее хвалить, но это
удивительный феномен – человек молчит, а рейтинг растет. А
если что-то начнут против нее делать, он еще выше пойдет. Она,
может быть, и хочет, чтобы начали... И дураков у
нас хватит!" – считает
журналист. ВИДЕОВідео: Дмитрий Гордон / YouTube
Савченко, которая в 2014 году была захвачена боевиками "ЛНР, а
затем вывезена в Россию и осуждена там на 22 года лишения
свободы, прошла в Верховную Раду по списку "Батьківщини", где
была первым номером. В мае 2016 году ее обменяли на задержанных на
Донбассе российских военных. После возвращения в Украину
Савченко начала работу в парламенте. В декабре 2016 года
после переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР" в Минске
ее исключили из фракции "Батьківщини". В 2017 году
Савченко заявила, что общается с Тимошенко в парламенте, но не
верит ей. "Не думаю, что для Украины она может сделать что-нибудь
хорошее. Внешне она холодная, как восковая кукла", – отметила
депутат. 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила
Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая, без
права залога. Савченко подозревают в подготовке террористического
акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного
строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей.23 марта Тимошенко впервые прокомментировала дело
Савченко. "После того как Надя вернулась домой, пережив
колоссальный стресс, издевательства, голодовку, надругательства и
страх, нужно было настаивать на длительной психологической
реабилитации", – сказала депутат. Некоторые представители
провластных фракций, в частности, глава фракции Блока Петра
Порошенко Артур Герасимов, комментируя выдвинутые Савченко
подозрения, отмечал, что "политическую ответственность за ее мандат
несет "Батьківщина" и непосредственно Юлия Тимошенко".
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