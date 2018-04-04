Союз подозреваемой в подготовке террористического акта нардепа Надежды Савченко и "Батьківщини" был "ситуативной смычкой", любые попытки связать их могут только положительно повлиять на президентский рейтинг лидера этой политсилы Юлии Тимошенко, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Гордон: Юлия Владимировна – удивительный феномен: она молчит, а рейтинг растет Фото: Gordonua.com "Не будем забывать, что партия Юлии Тимошенко с большим трудом прошла в этот парламент, имея в списке под номер один Надежду Савченко. Но никакой связи между Тимошенко и Савченко (я это точно знаю!) не было. Это была ситуативная смычка, которая так же быстро распалась, как и связалась. И уж на Юлию Тимошенко выходить?! Это будет очень смешно. На нее уже столько раз выходили! Она такой закаленный к этим выходам воин, что один раз больше, один раз меньше – это ничего не изменит, разве что увеличит ее рейтинг", – предположил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".Журналист обратил внимание, что Тимошенко практически не появляется в публичном пространстве, но ее рейтинг продолжает расти. "И следовательно как только в отношении Тимошенко начнутся даже не репрессии, а поползновения к репрессиям, рейтинг Юлии Владимировны пойдет еще выше. Ее нигде нет, она практические нигде не появляется, ничего не комментирует, никуда не вмешивается, сидит себе в Раде, а рейтинг неуклонно растет. Это же какой власти надо быть беспомощной и неудавшейся, чтобы твой основной соперник вышел спокойно вперед даже без всяких слов", – сказал Гордон.Тимошенко даже могло бы быть выгодно, если бы власти начали на нее давление, продолжил он."Юлии Владимировне мои похвалы сто лет не нужны, и мне сто лет не нужно ее хвалить, но это удивительный феномен – человек молчит, а рейтинг растет. А если что-то начнут против нее делать, он еще выше пойдет. Она, может быть, и хочет, чтобы начали... И дураков у нас хватит!" – считает журналист. ВИДЕО Відео: Дмитрий Гордон / YouTube Савченко, которая в 2014 году была захвачена боевиками "ЛНР, а затем вывезена в Россию и осуждена там на 22 года лишения свободы, прошла в Верховную Раду по списку "Батьківщини", где была первым номером. В мае 2016 году ее обменяли на задержанных на Донбассе российских военных. После возвращения в Украину Савченко начала работу в парламенте. В декабре 2016 года после переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР" в Минске ее исключили из фракции "Батьківщини". В 2017 году Савченко заявила, что общается с Тимошенко в парламенте, но не верит ей. "Не думаю, что для Украины она может сделать что-нибудь хорошее. Внешне она холодная, как восковая кукла", – отметила депутат. 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая, без права залога. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.23 марта Тимошенко впервые прокомментировала дело Савченко. "После того как Надя вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовку, надругательства и страх, нужно было настаивать на длительной психологической реабилитации", – сказала депутат. Некоторые представители провластных фракций, в частности, глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов, комментируя выдвинутые Савченко подозрения, отмечал, что "политическую ответственность за ее мандат несет "Батьківщина" и непосредственно Юлия Тимошенко". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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