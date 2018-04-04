Пока топ-темой еще является е-декларирование самозванных антикоррупционеров, которые неожиданно оказались «богатыми Буратинами» и которые, как их не декларируй – не могут привести фактов, где они бы ее побороли, жизнь идет свои чередом. Мало того, продолжается война и в воздухе витает что-то такое, чего не было раньше.

Прямо сейчас в столичном парке Шевченко развернута экспозиция средств разминирования, состоящих на вооружении наших силовых структур и ОБСЕ, которая явно готовится проводить операции по разминированию территорий на Востоке Украины. Мы приводим несколько фото из того, что представлено на обозрение публики. Это – правильный ход, сразу с нескольких точек зрения. Люди должны видеть саперную и другую военную технику, чтобы понимать, война не закончилась и вот можно посмотреть на то, что противостоит захватчику. Посмотреть, пощупать и хотя на время – вырваться из своей каждодневной суеты и вспомнить о том, что в нескольких сотнях километров от Киева каждый день получают ранения и гибнут наши бойцы. А кроме того, можно посмотреть на то, как меняется наша армия и сколько новинок она уже приняла на вооружение. Но именно саперный перфоманс говорит о многом.

Известно, что минирование территорий применяется в позиционной войне, когда линия фронта не претерпевает существенных изменений своей конфигурации. Минными полями прикрываются опасные направления и хотя они не являются непреодолимым препятствием, но снизят темп наступления противника, что даст возможность среагировать на его атаку. В этом смысле, минные поля дают преимущество обороняющейся стороне и наоборот, они крайне вредны в собственном тылу. В общем, как только линия фронта уходит в сторону противника, вся эта «красота» остается в тылу и способна принести много неприятностей. По этой причине вслед за войсками, освободившими очередной участок своей территории, приходят саперы и удаляют мины, сначала вдоль путей сообщения, а потом уже и в стороне от них, по всей площади. Насколько это важно, подтверждает нижеследующий пример.

Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин никогда не был высеченным из кремня и стали нибелунгом. Уже будучи ответственным партийным работником, он оказывался объектом побоев, которые наносили ему военные, в частности – кавалеристы, за что он потом отомстил всей армии. В отличие от товарища Гитлера, часто посещавшего свои действующие войска у линии Фронта, Иосиф Виссарионович воздерживался от этих мероприятий, предпочитая находиться в одном из своих глубоких бункеров или на спецдаче «Кунцев». Единственный раз, когда он решил примерить на себя шпоры Наполеона, случился в конце 1941 года, когда нападение Вермахта на Москву захлебнулась, и он был отброшен от столицы совка.

В общем, он отправился на только что освобожденную территорию в окружении своих близких соратников, между которых был и Анастас Микоян, который и поведал об этом случае.

В нескольких десятках километрах от линии фронта колонну Сталина, прямо на дороге, встретили высшие военные чины, отвечавшие за ход операции по вытеснению противника от Москвы. Как водится, они должны были отрапортовать об обстановке и потом – сопровождать главнокомандующего к линии фронта. В общем, они общались прямо на шоссе, когда далеко ухнула артиллерийская канонада. Звук был не сильный, но низкий и впечатляющий. От этого у Сталина сделалось расстройство желудка и он объявил, что сейчас отлучится по нужде, к ближайшим кустам. На это ему было сказано, что саперы пока разминировали только шоссе, до обочины еще не дошли и там могут быть мины. Виссарионович вынужден был все сделать прямо на шоссе, после чего «посещение фронта» и закончилось. Сам Сталин и сопровождающие его лица – отбыли в Москву. Так что Сталин отметился как полководец, именно таким не замысловатым образом прямо на шоссе.

Все это к тому, что публике показали технику и специальные средства, которые уже готовятся для разминирования крупных минных полей.

По этому поводу возникает ряд соображений, которые требуют изложения в другом ключе, что и будет сделано в следующем материале.

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