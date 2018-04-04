На этой неделе ряд довольно известных ресурсов опубликовали информацию о том, что “Львовская табачная фабрика” (ЛТФ) с сентября 2017 г. по январь 2018 г. не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет и не платила акцизный налог. Эта информация была обнародована на основании ответа ГФС на депутатский требование № 114/7-821/1от 02.03.18 г, передает .

Но, как пояснили в пресс-службе “Винниковской табачной фабрики”, ЛТФ и не могла получать акцизные марки.

Дело в том, что больше года тому назад юридическое лицо ООО "Львовская табачная фабрика" прекратило существование.

Производителю вернули его историчское название —"Винниковская табачная фабрика" (ВТФ), было образовано новое юрлицо, которое уплачивало акцизный налог и, в установленном порядке, получало акцизные марки.

В связи с этим пресс-служба “Винниковской табачной фабрики” заявила следующее: “Мы ознакомились с некоторыми материалами о том, что ЛТФ в 2017 г. не получила ни одной акцизной марки. Подобные нагло лживые материалы мы расцениваем, как методы грязной конкуренции со стороны транснациональных корпораций PhilipMorris, JTI, В.А.Т. и монополиста на рынке дистрибуции сигарет — компании „Тедис“. Они всеми правдами и неправдами уже четвертый год пытаются „протянуть“ через парламент введение минимальных цен на сигареты. По нашим расчетам, если ВР согласится с этой инициативой, уже в этом году связка сигарет будет стоить в рознице 26,5 грн, а в 2019 г. — более 30 грн. Это приведет к стремительному росту цен на табачные изделия в целом, возможности получения указанными субъектами сверх прибыли и ростом контрабанды сигарет в Украину.

„Винниковская табачная фабрика“ последовательно выступает против введения минимальных цен и отстаивает принципы честной конкуренции на рынке, что и не устраивает участников своеобразного картельного сговора больших корпораций и наибольшего дистрибутора”.

Кроме того, пресс-службой ВТФ были предоставлены материалы, подтверждающие уплату в 2017 г.акцизного налога — почти 1,3 млрд грн и более 360,5 млн грн за первый квартал 2018 г.

Кстати, “Винниковскаят абачная фабрика” сейчас стала ведущим налогоплательщиком в регионе. Прозрачность всей ее деятельности подтверждается благодарностью Главного управления ГФС вЛьвовской области за подписью начальника управления Игоря Кондро — “за высокий уровень налоговой культуры, добросовестное выполнение налоговых обязательств”.

Как подчеркнули впресс-службе ВТФ, это открытая информация и она хорошо известна конкурентам. Ноупомянутый депутатский требование был нарочно оформлен таким образом, что касался приобретения акцизных марок уже закрытым юридическим лицом и именно за тот период, когда это лицо уже прекратило деятельность.

Это могло быть сделано только с целью очернить единственного в Украине национального производителя табачных изделий, т.е. проявлением нечистоплотной конкуренции.

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