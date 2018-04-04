Сотрудники НАБУ начали проверку информации о финансировании президентской избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Об этом сообщил нардеп от фракции президента БПП Владимир Арьев.

"Вопрос только будут ли направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев.



Напомним, как сообщал news24ua этот сценарий спрогнозировал экс-первый заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин. Ниже приводим текст полностью:

"Пока все "прогрессивное" человечество следило за приключениями Рубана, Савченко и арестом Саркази никто в Украине не заметил как подчиненные Луценко "выворачивают" списки ливийских визитеров в киевских отелях, в МИДе - списки членов украинской делегации в Триполи, а в Кабмине - сведения о контактах сотрудников аппарата премьера. Если вы думаете, что ГПУ работает против Януковича, то ошибаетесь, «трусят» только период 2009 - март 2010гг, когда премьером была Тимошенко.

Дело в том, что еще месяц назад нардеп от БПП Арьев зарегистрировал депутатский требование о том, что "преступный режим ливийского диктатора" Каддафи выделил премьеру Тимошенко 4 млн. евро для ее президентской кампании.

Арьев, со ссылкой на публикацию арабского издания "Asharq Al Awsat" утверждает, что эти деньги были доставлены в Киев самолетом и переданы некому вице-премьеру.

Другими словами, депутат потребовал провести расследование и выяснить было ли в действительности незаконное финансирование президентской кампании Тимошенко, давал ли ей взятку Каддафи или какие-то мошенники просто "развели" ливийского лидера и присвоили его деньги, прикрываясь фамилией Тимошенко.

Почему же ГПУ так рьяно "роет" землю, пытаясь получить доступ к этой информации раньше СБУ, НАБУ и МВД? И разве Порошенко уготовил для Тимошенко судьбу Саркози, арестованного за незаконное получение денег от ливийского лидера?

Тут не лишним будет вспомнить, что вице-премьером, который мог тогда получить деньги от Каддафи, был нынешний секретарь СНБО Турчинов, министром МВД и главным борцом с коррупцией-нынешний генпрокурор Луценко, ну, а МИДом, который организовывал международные контакты Тимошенко, руководил незабвенный Петр Порошенко, нынешний президент Украины, без него посланник Каддафи с мешком денег просто не смог бы появиться в Киеве.

А с учетом сенсационного заявления покойного Госсекретаря о попытках Порошенко взять под коррупционный контроль Кабмин, вряд ли кто-то поверит, что это преступное кодло могло спокойно пропустить мимо себя ливийские деньги и "безвозмездно" отдать их Тимошенко.

И, похоже, никого уже не удивит, если в ответ на возможные обвинения в подкупе Тимошенко заявит, что именно Порошенко, Турчинов и Луценко могли без ее согласия просить Каддафи профинансировать ее выборную кампанию, а потом просто взять и присвоить ливийские деньги в свойственной им манере.

Или использовать их для финансирования избирательной кампании Ющенко, например, по его же команде…

А пока «Батькивщина» на всякий случай заявила о том, что информация о получении Тимошенко денег от Каддафи, распространенная саудовским изданием «Asharq Al Awsat» не соответствует действительности.

Друзья, кто-то еще сомневается в том, что у дел Рубана, Савченко и "денег Каддафи" один автор и, что его цели очень далеки от целей уголовного судопроизводства, задекларированных в Конституции Украины?"

Ренат Кузьмин

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