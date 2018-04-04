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Госпогранслужба Украины намерена удерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, заявил спикер ведомства Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины, следовательно на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», – сказал Слободян, передает ТАСС.

Так он прокомментировал случай с задержанием в Азовском море российского судна «Норд», приписанного к порту Керчь.

Он также подчеркнул, что возможности Украины «в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам».

Между тем, как ранее, командование ЧФ собирается обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна в связи с действиями украинских пограничников, которые Черноморский флот считает проявлением .

Вместе с тем в среду капитан задержанного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения.

Судно с 10 моряками на борту в конце марта украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.

2 апреля украинские правоохранительные органы российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд». Капитану предъявили подозрение, «нарушение порядка въезда» в Крым. Предполагается, что моряков себя гражданами Украины.

Текст: Алина Назарова

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