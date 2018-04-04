На заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей о пасхальном перемирии, отметила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Олифер подчеркнула, что обстрелы со стороны боевиков не прекращаются, несмотря на перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Пасхальное перемирие длилось только 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года со стороны НВФ ОРДЛО/РФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 – прицельные. Стоит отметить, что заявление ТКГ по пасхальному перемирию поддержали лидеры стран "Нормандской четверки", в том числе и президент РФ, однако тишина так и не воцарилась", – отметила Олифер.Она подчеркнула, что отдельное возмущение вызывает информация наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о системных обстрелах их беспилотников боевиками.На заседании ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей о пасхальном перемирии, написала Олифер.https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1626164000837029 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.ТКГ договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако, по информации штаба АТО, боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ткг олифер украины что перемирие Теги: война в украине