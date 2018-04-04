На мосту Патона в Киеве произошла авария на инженерных сетях "Киевэнерго". Об этом сообщает КП "Киевавтодор" в Facebook, передает

"Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им.Е.О.Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в Владимир-Волынском автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар, где находилась группа несовершеннолетних. В результате столкновения автомобиль BMW выехал на тротуар по улице Небесной Сотни, где совершил наезд на трех пешеходов: двух 2001 года рождения и один 2002 года рождения, пострадавшие получили незначительные телесные повреждения.

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