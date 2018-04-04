Заключение под стражу и возбуждение уголовного дела в отношении совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых может стать одним из самых громких дел в истории России.

Поводом для неё послужили махинации при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

Но это лишь вершина айсберга, настоящей целью данной операции может являться вице-премьер Дворкович. Причём в связке с Шуваловым, которого прочат на должность главы “Роснано” вместо изрядно поднадоевшего Чубайса. И то, что подобное дело увидело свет именно сейчас, может свидетельствовать о том, что грядут долгожданные перемены.

Сколько бы мы не задерживали коррупционеров и казнокрадов, на их место постоянно приходят другие, поскольку либералы воспроизводят себе подобных поточным методом, без перерывов и выходных. Очевидно, что по так называемому «либеральному блоку», который всю последнюю четверть века занимался распродажей Родины, будет нанесен смертельный удар.

Удар по американским прихвостням, забывшим про интересы собственной страны. Как мы видим из всей новейшей истории России, Путин начинает движение лишь когда уверен в положительном исходе, как например в Сирии. А либерально-предательский спрут, словно чудовище из морских глубин распустил щупальца по всей России.

И удар по нему был нанесён с совершенно неожиданной стороны. Все эти Дворковичи, Силуановы, Шуваловы и пр., ощутили себя абсолютно голыми и беззащитными перед законом. А поскольку рыльце у них у всех в пуху, то они будут переживать, сдадут или нет их братья Магомедовы. Или поступят по понятиям и “грузанутся” по полной.

Поверить в это конечно трудно, поскольку задержанные по делу о махинациях при строительстве стадиона Арена Балтика в Калининграде, уже вовсю поют в два горла и сдают, как друг друга, так и свою “крышу”! А значит включился обратный отсчёт и скоро сокамерников у Улюкаева может прибавиться.

Ну что же, он, как опытный зека, ознакомит их с тюремными распорядками и “пропишет” в камере.

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира