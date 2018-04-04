В ходе расследования катастрофы MH17 на Донбассе следствие пришло к выводу, что гражданская радиолокационная станция, снимки с которой присылала Москва, могла не зафиксировать ракету, выпущенную из комплекса "Бук", передает со ссылкой на .

По просьбе Международной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу MH17, для изучения снимков российского радара привлекли двух независимых экспертов, говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов.

Россия предоставила радиолокационные изображения, на которых ракеты нет. В то же время следователи утверждали, что факт отсутствия ракеты на снимках не означает, что ракеты "Бук" не было вообще.

Это утверждение Москва обжаловала, утверждая, что радар не мог не зафиксировать ракету.

По мнению российских властей, отсутствие ракеты на изображениях свидетельствует в пользу их версии о невозможности пуска из района Первомайского (Донецкая обл.), Которое в июля 2014 года уже было под контролем пророссийских сепаратистов и боевиков.

Однако выводы независимых экспертов противоречат российской версии. По их словам, отсутствие ракеты на снимках радара можно объяснить несколькими причинами, в том числе, характеристиками полета данного типа ракет.

Гражданская радиолокационная станция работает таким образом, что объекты со скоростью полета выше, чем у самолетов, не могут быть отражены на снимках. Стало также известно, что близко лайнера Малазийских авиалиний не было других самолетов.

17 июля 2014 в зоне вооруженного противостояния на востоке Украины был сбит Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура. Трагедия произошла на востоке Донецкой области в районе села Грабово, расположенного неподалеку от Тореза. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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