В результате вражеского огня украинские защитники не пострадали

По состоянию на 18.00 зафиксировано 18 обстрелов позиций сил ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия соперник вел огонь по укреплениям ВСУ в районе Лебединского и Каменки. Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, а снайперской и стрелкового оружия - защитники Широкино, Водяного и Шахты "Бутовка". Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся близко Павлополя, Гнутово, Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе станции Донец. В результате вражеского огня украинские защитники не пострадали.