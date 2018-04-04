|С начала суток боевики осуществили 18 обстрелов
|04.04.2018 18:32
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В результате вражеского огня украинские защитники не пострадалиВ первую половину суток режима "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался.
Фото: EPA/UPG
По состоянию на 18.00 зафиксировано 18 обстрелов позиций сил ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия соперник вел огонь по укреплениям ВСУ в районе Лебединского и Каменки. Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, а снайперской и стрелкового оружия - защитники Широкино, Водяного и Шахты "Бутовка". Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся близко Павлополя, Гнутово, Авдеевки и Невельского.
На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе станции Донец. В результате вражеского огня украинские защитники не пострадали.
Напомним, что за минулые сутки российско-оккупационные войска нарушили "пасхальное перемирие" осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.