Дочь российской певицы Лолиты Ева окончила школу. Лолита: В лице моей любимой доченьки поздравляю всех детей, родителей и учителей с выпускными балами! Фото: lolitamilyavskaya / Instagram "Ура! Сегодня мы школу точно закончили! В лице моей любимой доченьки поздравляю всех детей, родителей и учителей с выпускными балами!!! Пусть дальше у всех все получится в жизни!" – написала она. Ура! Сегодня мы школу точно закончили!!! В лице моей Любимой Доченьки, поздравляю всех детей, родителей и учителей с выпускными балами!!! Пусть дальше у всех всё получится в Жизни!!!! * Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Июн 2018 в 12:53 PDT Певица отметила, что не сможет присутствовать на выпускном дочери."Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить. Как мне жаль!!! Любимая моя, я все равно рядом!.. Хоть и слезы капают", – призналась Лолита. Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают... Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 21 Июн 2018 в 12:15 PDT Ева родилась в 1999 году, когда Лолита была в браке с актером и шоуменом Александром Цекало.Дочь Лолиты живет в Киеве и, по словам певицы, получает старорежимное образование.3 апреля 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки любимой сегодня доченьки моей лолита Теги: новости