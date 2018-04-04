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Погибший во время пожара в торговом центре Москвы работал кладовщиком
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04.04.2018 18:33
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Москвич Константин Карпов рассказал, что его отец Алексей, который,
вероятно, погиб во время пожара в торговом центре Москвы, работал
не в самом центре, а в магазине через стену. Из торгового центра
эвакуировали 600 человек Фото: ЕРА По его словам, в торговой точке
под названием "Пряд", где работал его отец, продают товары для
вязания.Алексей Карпов, по словам сына, перенес инфаркт и инсульт,
плохо ходил из-за больной ноги. В "Пряде" работал меньше полутора
лет.Телеканал отмечает, что погибший мужчина мог зайти в торговый
центр пообедать.4 апреля пожар в торговом центре в Москве возник,
по данным Следкома РФ, из-за возгорания на складах находящейся в
том же здании ткацкой фабрики. В результате пожара один человек
погиб, трое пострадали.Уголовное дело открыли по статьям 109 и 293
(причинение смерти по неосторожности; халатность) Уголовного
кодекса РФ.Огонь уже потушили. Из торгового центра
эвакуировали 600 человек. При тушении пожара пострадали трое
пожарных.
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