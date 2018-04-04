Москвич Константин Карпов рассказал, что его отец Алексей, который, вероятно, погиб во время пожара в торговом центре Москвы, работал не в самом центре, а в магазине через стену. Из торгового центра эвакуировали 600 человек Фото: ЕРА По его словам, в торговой точке под названием "Пряд", где работал его отец, продают товары для вязания.Алексей Карпов, по словам сына, перенес инфаркт и инсульт, плохо ходил из-за больной ноги. В "Пряде" работал меньше полутора лет.Телеканал отмечает, что погибший мужчина мог зайти в торговый центр пообедать.4 апреля пожар в торговом центре в Москве возник, по данным Следкома РФ, из-за возгорания на складах находящейся в том же здании ткацкой фабрики. В результате пожара один человек погиб, трое пострадали.Уголовное дело открыли по статьям 109 и 293 (причинение смерти по неосторожности; халатность) Уголовного кодекса РФ.Огонь уже потушили. Из торгового центра эвакуировали 600 человек. При тушении пожара пострадали трое пожарных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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