Начиная с президента Эйзенхауэра, в Белый дом уже 40 лет летает только на самолетах Сикорского.

Об этом в эксклюзивном интервью для сайта Рубрика рассказал Сергей Сикорский, сын выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского, консультант всемирно известной компании Sikorsky Aircraft.

“Конечно, это очень позитивно и интересно для нас. Сейчас Белый дом готовит новый заказ, чтобы последние модели самолетов Sikorsky вошли в его эскадры. Если все сложится, мы будем выполнять заказы еще 10-20 лет”, – поделился Сергей Игоревич.

По его словам, сегодня около половины заказов Sikorsky Aircraft составляют различные гражданские вертолетные линии, а вторая приходится на военные заказы – армейские вертолеты, знаменитые вертолеты black hawk и, конечно, есть еще целая коллекция новых машин, некоторые из которых мы уже выпускаем в гражданскую авиацию. Например, “S-76” на 12 пассажиров, и это очень удачная машина, которая хорошо продается.

“Сейчас проводим исследовательские программы нового мощнейшего вертолета, который когда-либо был построен в Америке. Это будет машина со взлетным весом примерно в 40-45 тонн. То есть, это уже гигант”, – рассказал Сикорский.

Напомним, что Сергей Сикорский по случаю присвоения киевском аэропорту имени его отца дал эксклюзивное интервью для сайта Рубрика, в котором рассказал о характере и продолжение дела изобретателя вертолета.

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