Политическая партия “За життя” объявила о начале бессрочной мирной акции протеста “Геть Супрун!” — акция начнется 11 апреля в 10:00 под Министерством здравоохранения. Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер “За життя” Вадим Рабинович на своей странице в Facebook, передает .

По его словам, главная цель акции — добиться отставки и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, и прекратится она только после того, как этот “волонтер” уйдет.

“Дорогие друзья! Супрун или мы? Так сегодня стоит вопрос. 11 апреля в 10:00 у здания Минздрава (Мариинский парк) партия „За життя“ начинает бессрочную акцию по освобождению нашей страны от преступного руководителя Минздрава Супрун. Не будьте равнодушными! Нас должны быть тысячи! После нашей победы над Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, — ред.) вся страна видела праздничный салют освобождения — и так же будет после освобождения от Супрун! И так — шаг за шагом — будем освобождать нашу страну от тех, кто ее убивает! Ждем вас, люди!” — заявил политик.

Кроме того, в прямом эфире телеканала NewsOne парламентарий отметил, что нельзя допустить, чтобы некомпетентные чиновники вроде Супрун продолжали делать из Украины “полигон испытаний и экспериментов”.

“Из Украины сегодня делают полигон испытаний. Но мы не позволим этого делать! Украина должна стать великой страной, а не страной, где собирается всякая шваль и проводит над украинцами свои испытания и эксперименты. Как я и обещал, после праздников партия „За життя“ начинает бессрочную акцию, которая закончится только тогда, когда Супрун уйдет. И после этого мы устроим салют — уже второй — первый был после ухода Гонтаревой. А потом третий, четвертый... и так до полной победы”, — констатировал народный депутат.

Также он прокомментировал решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовать парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке Супрун, назвав его прогнозируемым.

“Решение Комитета было прогнозируемым. Весь Комитет выступал против Супрун. Комитет попросил ее предоставить бумаги по закупкам лекарств на миллиарды. На что она сказала профильному комитету Верховной Рады — засекретить свои покупки на миллиарды. Она очередной варяг, который с гордостью уйдет, наворовав в нашей стране и уничтожив инфраструктуру. Ее решения по трансплантации органов и крови, по проверке лекарств на украинцах — это все преступные жуткие антиукраинские решения”, — резюмировал Вадим Рабинович.

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