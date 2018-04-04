По прошествии последних шести лет расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС выросли на 20%. Подтверждением этому служит доклад, сделанный представителями Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) о роли национальных валют в расчетах между странами ЕАЭС. Для подготовки данного доклада был проведен опрос 42 экспертов из пяти стран ЕАЭС и Таджикистана. Кроме того, этот опрос выявил проблемы, препятствующие интеграции стран в экономике и введению единой валюты.

Предложения по образованию единой валюты в ЕАЭС звучат уже не впервые, рассматривались даже варианты с названием валюты: «алтын» или «евраз». Но всё это так и осталось на уровне разговоров. Причин этому несколько, аналитическое подразделение ЕАБР докладывает, что за последние годы единые экономические процессы в ЕАЭС не были активны в сфере валютной интеграции, в том числе из-за сложной геополитической обстановки в мире и ухудшающихся отношений мировых держав между собой. Однако, именно эта сложная обстановка сподвигла страны ЕАЭС начать отказываться от доллара в своих валютных операциях и переходить на расчеты в национальных валютах. Причем такие расчеты осуществились не только со странами ЕАЭС, но и с Китаем, Индией и Турцией. Кроме того, ослабление «доллара», нерешенная ситуация с введением евразийской денежной единицы и повышением уровня национальной валюты позволило снизить зависимость стран от контроля со стороны финансовых структур Запада.

Проблема в том, что ждать появления единой валюты странам ЕАЭС ещё долго, как минимум 7-8 лет. В этой ситуации необходимо использовать опыт Евросоюза (ЕС), где после введения единой валюты, без создания рынка товаров и услуг, образовались серьезные экономические сложности (экономический кризис в Европе 2010 год). Также, в ЕАЭС осутствует так называемая защита финансовых операций, проводимых в национальных валютах, нет единого финансового рынка.

Однако, несмотря на все трудности, страны ЕАЭС проводят ряд мероприятий по отказу от иностранной (2014–2017 гг.). Для большинства рассматриваемых государств характерно широкое применение активных мер по дедолларизации, которые непосредственно стимулируют использование национальной валюты ( ).

- Повышение дифференциации нормативов обязательного резервирования. Так, в Белоруссии с начала 2017 г. норма резервирования по средствам, привлечённым банками в иностранной валюте была увеличена в два раза до 15%, а по рублёвым обязательствам снижена на 3,5 п.п. — до 4%.

- Усиление дифференциации требований пруденциального надзора и содействие переводу валютных требований в национальную валюту. В Армении и Белоруссии были ужесточены подходы к классификации валютной задолженности при расчёте специального резерва по активам, подверженным кредитному риску. В Киргизии введён запрет на кредитование населения в долларах США. А в Казахстане выдача валютного кредита физическому лицу возможна лишь при наличии дохода в валюте кредита.

- Организация широкомасштабной кампании по переходу к повсеместному использованию национальной валюты в качестве средство обращения и платежа. В большинстве стран ЕАЭС были введены запреты на установление цен, налоговых ставок, тарифов и иных платежей в иностранной валюте или ужесточён контроль за ценообразованием. В Белоруссии были прекращены выдача новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

В Казахстане введены новые правила осуществления электронной торговли: посредник в электронной торговле обеспечивает установление цен на товары исключительно в национальной валюте. В Киргизии и Казахстане введён запрет на установку цен на товары и услуги в условных единицах.

Для динамичного развития ЕАЭС нужны новые вызовы. Если руководство стран союза стремится стать независимыми от Запада, то действовать в этом направлении необходимо активнее. Для закрепления наметившихся положительных трендов необходима дальнейшая реализация комплекса мер по дедолларизации. Первоочередными из них являются меры, направленные на дальнейшее повышение гибкости валютного курса, снижение инфляции и инфляционных ожиданий и их закрепление близко целевых уровней центральных банков.

Автор: Шерзод Абдулхасанов

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