Промышленные предприятия стали приносить больше денег в бюджет Киева

Промышленные предприятия Киева принесли в городской бюджет более 5 млрд грн. Об этом в интервью 44.ua сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"В Киеве работает 763 промышленных предприятия. Общий объем реализованной продукции в прошлом году в отпускных ценах предприятий составил 172 900 000 000 грн, что на 24600000000 грн (или на 16,6%) больше, чем в 2016 году. А поступления в городской бюджет от промышленных предприятий Киева в 2017 году составили 5100000000 грн (на 59,4% или на 1900000000 больше, чем в январе-декабре 2016 года). То есть промышленность пусть медленно, но поднимается", - сказал заместитель главы КГГА.

Он добавил, что в 2017 году наблюдалось увеличение объемов производства продукции в пяти из девяти отраслей промышленности Киева. Это текстильное производство, производство одежды, кожи, химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, другой неминеральный продукции.

При этом фиксировался спад объемов производства в изготовлении изделий из древесины и полиграфической деятельности. Также снизилось производство в сфере машиностроения и металлургического производства, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

В целом, по словам Дмитрия Давтяна, в Киеве 160 предприятий, которые проводили экспортные операции в 2017 году.