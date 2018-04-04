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Аваков о Медведчуке: Он "продает воздух", который называется "я влияю на события в Украине"
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04.04.2018 18:40
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Политика лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука "уже
в прошлом", считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Аваков: Не понимаю, как он может представлять Украину в Минске
Фото: mvs.gov.ua "Думаю, что он "продает воздух", который
называется "я влияю на события в Украине". Продает его Путину.
Кое-кто в Украине тоже пытается это покупать. Я считаю, что это
бред полный", – заявил он.По словам министра, Медведчук
пытается участвовать в украинской политике, вмешиваясь в нее."Но я
считаю, что политика этого человека уже в прошлом. Я, например, не
понимаю, как он может представлять Украину в Минске. Я и без того
Минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на
решение проблемы. А с ним – тем более", – подчеркнул
Аваков.Медведчук возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы
с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015
года он входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках
минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается
обменом пленных на востоке Украины.По словам президента Украины
Петра Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался
наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению
украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.
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