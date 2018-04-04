Политика лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука "уже в прошлом", считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков: Не понимаю, как он может представлять Украину в Минске Фото: mvs.gov.ua "Думаю, что он "продает воздух", который называется "я влияю на события в Украине". Продает его Путину. Кое-кто в Украине тоже пытается это покупать. Я считаю, что это бред полный", – заявил он.По словам министра, Медведчук пытается участвовать в украинской политике, вмешиваясь в нее."Но я считаю, что политика этого человека уже в прошлом. Я, например, не понимаю, как он может представлять Украину в Минске. Я и без того Минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы. А с ним – тем более", – подчеркнул Аваков.Медведчук возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года он входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.По словам президента Украины Петра Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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