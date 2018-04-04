|Украина одна из худших стран по выплатам компенсаций по решениям ЕСПЧ
|04.04.2018 18:41
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Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срокаЕвропейский суд по правам человека в 2017 году приговорил истцам против Украины 1195237 млн евро "справедливой компенсации".
Фото: ukrinform.com
Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, передает "Европейская правда".
"Для сравнения, в 2016 году истцам присудили почти так же сумму - 1,2 млн евро. В 2015 году эта сумма составила 966 тысяч евро. В течение 2013 года Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, в 2014 году - почти 7,7 млн евро", - говорится в сообщении.
В 2017 году Украина придерживалась сроков оплаты в 45 делах, по сравнению с 20 в 2016 году. В 22 делах Украины выплатила компенсацию после установленного срока.
Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.
К конца 2017 года году не было никакой информации о выплате в 273 делах (по сравнению с 213 в 2016 году). Из этих 273 дел информация по оплате в 212 делах не был получен в течение более шести месяцев после истечения крайнего срока. В 2016 году этот показатель составил 166 дел.
Напомним, что Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2017 году в Европейском суде по правам человека. В то жей время, Украина за прошлый год закрыла 100 дел (то есть выполнила решение суда) по сравнению с 4 делами в 2016 году.