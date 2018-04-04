Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока

Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, передает "Европейская правда".

"Для сравнения, в 2016 году истцам присудили почти так же сумму - 1,2 млн евро. В 2015 году эта сумма составила 966 тысяч евро. В течение 2013 года Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, в 2014 году - почти 7,7 млн евро" , - говорится в сообщении.

В 2017 году Украина придерживалась сроков оплаты в 45 делах, по сравнению с 20 в 2016 году. В 22 делах Украины выплатила компенсацию после установленного срока.

Украина занимает второе место после России (493 дел) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.

К конца 2017 года году не было никакой информации о выплате в 273 делах (по сравнению с 213 в 2016 году). Из этих 273 дел информация по оплате в 212 делах не был получен в течение более шести месяцев после истечения крайнего срока. В 2016 году этот показатель составил 166 дел.