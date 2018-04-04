С начала суток в зоне проведения боевых действий на Донбассе зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия соперник вел огонь по нашим укреплениям в районе Лебединского и Каменки. Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, а снайперской и стрелкового оружия - защитники Широкино, Водяного и Шахты "Бутовка". Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся близко Павлополя, Гнутово, Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе станции Донец.

В результате вражеского огня украинские защитники не пострадали.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 24 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, один военнослужащий получил ранение.

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