Адвокт Марк Фейгин считает, что обмен украинского журналиста Романа Сущенко может сдвинуть процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем. Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве Фото: Mark Feygin / Twitter "Это очень реально. Из того, что я знаю, из того инсайда... Вчера я встречался на Банковой с некоторыми людьми. Насколько я понимаю, готовность очень высока. За Сущенко готовы отдать из числа 10, так сказать, ударных российских военнослужащих, которые под судом и следствием в Украине. В каком соотношении – это еще надо обсуждать. Это вопрос переговоров. Но вероятность этого очень высока", – сказал Фейгин. По его словам, визит президента Франции Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в Санкт-Петербург может ознаменоваться конфиденциальными договоренностями относительно дальнейшей судьбы Сущенко и возможности возвращения его в Киев.При этом адвокат считает, что прощение и обмен Сущенко могут сдвинуть процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем.Фейгин отметил, что президент России Владимир Путин по неизвестным причинам не хочет обменивать украинского политзаключенного Олега Сенцова."Но все равно кого-то надо отдавать, чтобы возобновить гуманитарный процесс. Но Путин не хочет Сенцова по каким-то своим причинам, которые нам до конца не известны, отдавать первым. Поэтому, вероятно, обменяв Сущенко, запустится механизм обмена. Этот процесс действительно остановлен с 2016 года", – подчеркнул он.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 16 сентября 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. 29 марта Фейгин призвал президента России Владимира Путина обменять Сущенка на кого-то из граждан РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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