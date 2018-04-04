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Сущенко могут обменять летом - адвокат
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04.04.2018 18:48
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Адвокт Марк Фейгин считает, что обмен украинского журналиста Романа
Сущенко может сдвинуть процесс освобождения украинских заложников
из российских тюрем. Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в
Москве Фото: Mark Feygin / Twitter "Это очень реально. Из
того, что я знаю, из того инсайда... Вчера я встречался на Банковой
с некоторыми людьми. Насколько я понимаю, готовность очень высока.
За Сущенко готовы отдать из числа 10, так сказать, ударных
российских военнослужащих, которые под судом и следствием в
Украине. В каком соотношении – это еще надо обсуждать. Это
вопрос переговоров. Но вероятность этого очень высока", –
сказал Фейгин. По его словам, визит президента Франции
Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в
Санкт-Петербург может ознаменоваться конфиденциальными
договоренностями относительно дальнейшей судьбы Сущенко и
возможности возвращения его в Киев.При этом адвокат считает, что
прощение и обмен Сущенко могут сдвинуть процесс освобождения
украинских заложников из российских тюрем.Фейгин отметил, что
президент России Владимир Путин по неизвестным причинам не хочет
обменивать украинского политзаключенного Олега Сенцова."Но все
равно кого-то надо отдавать, чтобы возобновить гуманитарный
процесс. Но Путин не хочет Сенцова по каким-то своим причинам,
которые нам до конца не известны, отдавать первым. Поэтому,
вероятно, обменяв Сущенко, запустится механизм обмена. Этот процесс
действительно остановлен с 2016 года", – подчеркнул
он.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября
2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской
военной разведки. Против украинского гражданина открыли
уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ,
журналист собирал информацию о вторжении российских войск в
Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал
Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру
пресечения. Последний раз – до 16 сентября 2018
года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко
завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его
защита закончили ознакомление со всеми материалами
следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом
режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко.
Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не
признал. 29 марта Фейгин призвал президента России
Владимира Путина обменять Сущенка на кого-то из граждан РФ.
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