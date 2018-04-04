В среду, 4 апреля, на крыше Волынского областного совета был обнаружен чемодан с оборудованием для прослушивания. Об этом сообщают Волынские новости.

Известно, что оно может быть предназначено для усиления сигналов жучков, установленных в зданиях.

По словам главы облсовета Игоря Палицы, чемодан находился в запыленном помещении, но выглядел чистым. В свою очередь завхоз здания заявил, что устройство принадлежит Нацгвардии.

Прибывший на место представитель НГУ подтвердил, что оборудование может принадлежать им, но не предоставил никаких связанных с ним документов. СБУ буду устанавливать, кому на самом деле принадлежал чемодан.

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил информацию об обнаружении в своем офисе устройства , которое похоже на прослушивающее.

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