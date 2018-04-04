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На Одесщине поезд насмерть сбил пограничника
04.04.2018 18:49
На Одесщине поезд насмерть сбил пограничника
В пограничном отряде назначено служебное расследование
В Одесской области в среду, 4 апреля, украинский пограничник попал под поезд, в результате чего погиб.
На Одесщине поезд насмерть сбил пограничника Фото: wartime.org.ua

"Во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда. Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве добавили, что в пограничном отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.

Напомним, что в  г. Бровары Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу в наушниках, который переходил пути в неустановленном месте.

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