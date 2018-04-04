|На Одесщине поезд насмерть сбил пограничника
|04.04.2018 18:49
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В пограничном отряде назначено служебное расследованиеВ Одесской области в среду, 4 апреля, украинский пограничник попал под поезд, в результате чего погиб.
Фото: wartime.org.ua
"Во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда. Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В ведомстве добавили, что в пограничном отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.
Напомним, что в г. Бровары Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу в наушниках, который переходил пути в неустановленном месте.
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