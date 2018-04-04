В пограничном отряде назначено служебное расследование

"Во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда. Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве добавили, что в пограничном отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.