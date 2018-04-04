В прошлом году Госпродпотребслужба установила ряд нарушений в организации питания детей в школах и детсадах Николаевской области. Об этом говорится в отчете Госпродпотребслужбы по организации питании детей в школах и детсадах за 2017 год, передает

Да, в общем в течение 2017 года в Николаевской области по результатам лабораторных исследований выявлено 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков садов и школ.

"В 39 образцах молочной продукции обнаружены немолочные жиры, в 7 образцах продукции растительного происхождения обнаружено превышение содержания нитратов, в 9 образцах молочной продукции обнаружены плесневые грибы и дрожжи, в 26 образцах готовых блюд и молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в 1 образце готовой продукции обнаружено мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)", - рассказали контролеры.

По итогам проверок, государственным инспекторам вынесли 11 предписаний о приостановлении обращения пищевых продуктов и 25 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Также, было изъято из обращения 162,635 кг опасной продукции и составлено 7 административных протоколов за нарушение законодательства о безопасности.

Как сообщал в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений между украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.

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