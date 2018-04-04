|Остановить планету: Появилась платформа, где можно получить биткоины за интимными фото
|04.04.2018 18:55
|
Сервис CamSoda запустил инструмент, сочетающий в себе секс-переписку и блокчейн
Платформа называется CockBlockchain, информирует svodka.net.
Компания разработала технологию, с которой можно безопасно и анонимно обмениваться интимными снимками и за фото частей тела получать криптовалюту.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, далее пользователи могут фотографировать интимные части тела и отправлять другим юзерам. Изображение автоматически проверит технология PVRT, которую разработала CamSoda. Она создана умышленно для распознавания пенисов и вагин.
Для привлечения других участников к взаимодействию пользователям предлагают оставить небольшое 20-значное описание в шапке профиля. Чтобы увидеть снимки другого человека, необходимо отправить заявку и получить подтверждение. После этого можно будет обмениваться фото или даже биткоинами.
Читайте: Пэрис Хилтон показала свое фото в 14 лет (ФОТО)
Использование платформой технологии блокчейн делает обмен интимными снимками безопасным. Несовершеннолетние пользователи зарегистрироваться не смогут.