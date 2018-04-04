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Арест обвиняемых по делу о смертельном ДТП в Харькове продлили до 1 июня
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04.04.2018 18:55
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Киевский районный суд Харькова объявил перерыв до 11 апреля в деле
о смертельном ДТП в центре Харькова, фигурантами которого являются
Алена Зайцева и Геннадий Дронов. Зайцева и Дронов находятся под
арестом без права выхода под залог Фото: 2day.kh.ua Суд
удовлетворил соответствующее ходатайство прокуроров. Они заявляли,
что меру пресечения необходимо продлить, так как обвиняемые могут
скрыться, влиять на свидетелей и потерпевших, препятствовать
расследованию.В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля. На
следующем заседании продолжат заслушивать свидетелей.Сегодня и 2
апреля в суде дали показания четыре инспектора Управления
патрульной полиции Харькова.18 октября 2017 года в Харькове на
пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus
RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил
пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро
пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь
харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем
Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.С
20 октября Зайцева находится под арестом без права залога.
Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения,
повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса
Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет
лишения свободы.Дронова взяли под стражу 8
ноября.Зайцева признала свою вину, а Дронов – нет.
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