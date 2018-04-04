Кампания по выбору врача стартовала 2 апреля

"В первый день более 12 тысяч человек записались к своим врачам, а на второй день - 27 тысяч и до 11 утра сегодня у нас уже есть 7 тысяч человек. Это дополнительно к тем, которые уже были в пилотной программе. 170 тысяч украинцев уже подписали декларацию со своим врачом" , - заявила Супрун, пишет "Радио Свобода".

Как известно, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть подключено к системе "Электронное здоровье".