|Супрун: декларации с врачами уже подписали 170 тыс украинцев
|04.04.2018 18:57
|
Кампания по выбору врача стартовала 2 апреляИ.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что декларации с врачами уже подписали 170 тыс украинцев
Уляна Супрун. Фото: УНІАН
"В первый день более 12 тысяч человек записались к своим врачам, а на второй день - 27 тысяч и до 11 утра сегодня у нас уже есть 7 тысяч человек. Это дополнительно к тем, которые уже были в пилотной программе. 170 тысяч украинцев уже подписали декларацию со своим врачом", - заявила Супрун, пишет "Радио Свобода".
Как известно, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть подключено к системе "Электронное здоровье".
В первый день национальной компании "Доктор для каждой семьи" около 12500 украинцев подписали декларацию с семейным врачом.
Поделитесь статьей с друзьями