Российская Федерация не соглашается на участие своих экспертов в механизме поиска пропавших без вести. Об этом в своем Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает

"Затронули вопрос пропавших без вести, создание механизма с участием МККК и РФ для активизации поиска людей. К сожалению, другая сторона - РФ и их сателлиты - занимают в этом вопросе деструктивную позицию и не соглашаются на участие российских экспертов и представителей в таком механизме, мол "нас там нет, РФ не при чем, это внутренний конфликт", и тд. Мне жаль, что российская сторона пока демонстрирует полное нежелание заниматься и своими пропавшими гражданами, следовательно работаем дальше, чтобы продвинуться в этом вопросе", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко заявила, что Украина готова обменять 20 человек на пленников Кремля и заложников на Донбассе.

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